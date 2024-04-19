الجمعة 19 أبريل 2024
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باحث: إسرائيل تعمدت تقليل خسائر الضربة الإيرانية لمنع الانزلاق نحو حرب شاملة

محمد فوزي، الباحث
محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن إسرائيل تعمَّدت تقليل الخسائر في الضربة الإيرانية لمنع الانزلاق نحو حرب شاملة، لافتًا إلى أن الإشكال الأكبر في الموقف الأمريكي حتى الآن هو أن الولايات المتحدة حتى اللحظة لم تتبن سياسات واضحة لوقف الحرب في قطاع غزة، خاصة أن حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة مرتبطة إلى حدٍ كبير بالحرب الإسرائيلية على غزة. 

وأضاف فوزي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن العديد من التقارير تتحدث حول إعطاء الولايات المتحدة ضوءًا أخضر بخصوص عملية رفح العسكرية، منوهًا بأن الموقف الأمريكي يسعى لتجزئة ملفات الشرق الأوسط وعزل التعامل مع هذه الملفات عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الحفاظ على قواعد الاشتباك 

وأشار الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إلى أن ما كان يحدث في السنوات الماضية هو حرب استخباراتية لا تعلن فيها إسرائيل مسئوليتها عن استهداف بعض المنشآت والمواقع النووية الإيرانية المهمة، وهذا الاستهداف هو استهداف إسرائيلي مباشر ومعلن.

وأوضح أن نتائج هذا الاستهداف، وفق المعطيات المتاحة، تبدو محدودة بعض الشيء، وهذا يرتبط بالسعي للحفاظ على قواعد الاشتباك الحالية، فضلًا عن الحفاظ على الضمانات التي تم تقديمها للولايات المتحدة بأن يكون هذا الرد محدودًا.

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