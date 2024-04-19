الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إيران: "مسيرات صغيرة" هاجمتنا وتصدينا لها فوق أصفهان

مسيرات صغيرة
"مسيرات صغيرة

أعلن قائد القوات البرية الإيرانية، عن هجوم مسيرات صغيرة لأجواء مدينة أصفهان الإيرانية، مؤكدًا أن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدَّت لها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل قبل قليل.

يأتي ذلك فيما أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن إسرائيل لن تعلن مسئوليتها عن الهجوم على إيران لأسباب استراتيجية، كما كشفت أن هجوم أصفهان نفَّذته طائرات بصواريخ بعيدة المدى وليس بمسيرات.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه لم يحدث من قبل أن ألحق وزير في مجلس الدفاع مثل هذا الضرر الكبير بأمن البلاد وصورتها ومكانتها الدولية، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

قائد القوات البرية الإيرانية اصفهان الدفاعات الإيرانية إسرائيل القاهرة الإخبارية

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