الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ردود أفعال دولية متباينة بعد الهجوم الإسرائيلى على إيران

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي

قال نائب وزير الخارجية الفرنسي، إنه من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها في إطار القانون الدولي، لافتا إلى أن باريس تدعو جميع الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط إلى وقف التصعيد.

فيما أكدت الخارجية الكندية، بحثها اليوم الهجوم على أصفهان في إيران، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.

وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني: “نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط وندين بشدة أي عمل يؤدي إلى تصعيد الوضع هناك”، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ودعا وزير الخارجية الإيطالي إلى وقف التصعيد بعد التقارير عن هجوم إسرائيلي في إيران.

وقالت وزيرة الخارجية الهولندية: "نراقب الوضع في إيران عن كثب والتطورات الأخيرة بالشرق الأوسط تثير قلقا كبيرا"، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكدت الخارجية الصينية معارضتها أي سلوك من شأنه أن يزيد من تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

وذكر التليفزيون الرسمي الإيراني، في خبر عاجل له عن وقوع انفجارات قوية قرب أصفهان وسط البلاد في إيران.

وأكدت محطة "إيه.بي.سي" نيوز الإخبارية نقلا عن مسئول أمريكي، استهداف صواريخ إسرائيلية موقعا في أصفهان وسط إيران، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في كل من سوريا والعراق.

إسرائيل إيران إيطاليا أمريكا وقف التصعيد كندا

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