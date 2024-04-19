"أكسيوس": واشنطن حذرت تل أبيب من التصعيد المتبادل مع إيران

نقل موقع "أكسيوس" عن مسئولين أمريكيين، أن واشنطن حذرت تل أبيب من أن التصعيد مع إيران لن يخدم مصالح أمريكا وإسرائيل.

وأضاف "أكسيوس" نقلًا عن مسئول أمريكي، أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن الهجمات المضادة المستمرة قد تؤدي إلى تصعيد إقليمي أوسع.

وقال مسئول أمريكي إن إسرائيل أبلغتنا بأنها سترد على إيران ولم نتفاجأ بما حدث في أصفهان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف: "قلقون من خطورة الهجمات المضادة المستمرة بين إسرائيل وإيران".