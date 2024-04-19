الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مسئول أمريكى: إسرائيل أبلغتنا بالرد على إيران ولم نتفاجأ مما حدث

نتنياهو
نتنياهو

قال مسئول أمريكي لموقع "أكسيوس" إن إسرائيل أبلغتنا بأنها سترد على إيران ولم نتفاجأ مما حدث في أصفهان، وذلك في نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" منذ قليل.

وأضاف مسئول أمريكي لـ"أكسيوس": "نحن قلقون من خطورة الهجمات المضادة المستمرة بين إسرائيل وإيران".

التليفزيون الإيراني: وقوع انفجارات قوية قرب أصفهان وسط البلاد

وكان التليفزيون الرسمي الإيراني قد ذكر، في خبر عاجل له، وقوع انفجارات قوية قرب أصفهان وسط البلاد.

وأكدت محطة "إيه.بي.سي" نيوز الإخبارية، نقلًا عن مسئول أمريكي، استهداف صواريخ إسرائيلية موقعًا في أصفهان وسط إيران، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في كل من سوريا والعراق.

مسؤول أمريكي لأكسيوس إسرائيل إيران اصفهان الهجمات المضادة

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