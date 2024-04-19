الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. انفجارات قرب مطار أصفهان.. ومسؤول أمريكى: إسرائيل شنت هجوما على إيران

انفجار
انفجار

هزت انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وذكرت شبكة ABC الأمريكية الإخبارية، في وقت متأخر من مساء الخميس نقلا عن مصدر أمريكي،، أن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران.

وتقع العديد من المواقع النووية الإيرانية في محافظة أصفهان، بما في ذلك نطنز، محور برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وقالت شبكة "سي إن إن" أنه تم تحويل العديد من الرحلات الجوية فوق المجال الجوي الإيراني.

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