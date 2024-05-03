الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|"كاف" يحدد موعد مباراتى الأهلى والترجى.. وإعادة إعمار غزة تستغرق 16 عاما

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

كاف يحدد موعد مباراتى الأهلى والترجى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراتي الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2023-2024.

ويحل الأهلي ضيفًا على الفريق التونسي مساء السبت الموافق 18 مايو الجاري، على أن يستضيف الترجي على ستاد القاهرة في مباراة الإياب يوم السبت الموافق 25 مايو.

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تقرير بريطانى: إعادة الإعمار فى غزة تستغرق 16 عاما

أظهرت العديد من الأبحاث أن 44 عامًا من التطوير في مجالي الصحة والتعليم في غزة يمكن أن تمحى بسبب الحرب، مشيرة إلى أن إعادة بناء المنازل في غزة ستكلف 40 مليار دولار وتستغرق أكثر من 16 عامًا. 

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3-5-2024

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو جنيه للفراخ البيضاء، بينما سجلت باقي أسعار الدواجن ثبات سعري عند التراجعات التي سجلتها منذ عدة أيام، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3-5-2024.

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"السياحة" تبحث تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة

تستعد وزارة السياحة والآثار لإنهاء إجراءات سفر حجاج شركات السياحة، ووجه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بالمتابعة الدقيقة للإجراءات الخاصة بموسم الحج السياحي لهذا العام، بما يساهم في إنجاح هذا الموسم وتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين.

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الرئيس الأوكرانى: بوتين يحاول تعطيل قمة السلام

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، أن قمة السلام العالمية في سويسرا ستكون أول فرصة حقيقية للبدء في استعادة السلام العادل، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحاول تعطيلها.

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كاف مباراتى الأهلى والترجى غزة أسعار الفراخ الدواجن السياحة الرئيس الأوكراني

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