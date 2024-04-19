الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تحذر: لا تنخدعوا بالحر فى النهار.. ينخفض 10 درجات ليلًا

الحر
الحر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية الحادة والسريعة والتغير الكبير في حالة الجو من يوم لآخر من طبيعة فصل الربيع، حيث شهدنا ارتفاعات ملحوظة بقيم درجات الحرارة ونشاط رياح مثيرا للرمال والأتربة خلال الأيام الماضية.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه من المتوقع استقرار الأحوال الجوية بشكل كبير، حيث إننا نشهد أجواء حارة خلال فترة النهار، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية.

نشهد طقسًا دافئًا على المناطق الساحلية 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: إننا نشهد طقسًا دافئًا على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة خلال فترة الليل، ونشهد أجواء باردة خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وتابعت: "فرق قيم درجات الحرارة تتجاوز 10 درجات بين النهار والليل، بلاش ننخدع بفترات النهار ونخلي بالنا من نوعية الملابس".

الأرصاد الأرصاد تحذر المواطنين فترات النهار نوعية الملابس الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية فصل الربيع

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