الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: تضييقات وانتهاكات إسرائيلية بحق الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين

بشير جبر
بشير جبر

رصد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، تضييقات وانتهاكات إسرائيلية بحق الإعلاميين والصحفيين، قائلًا: إن الصحفييون منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هم في دائرة استهداف الاحتلال.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك ما يزيد عن 133 شهيدًا وشهيدة جراء القصف الإسرائيلي المباشر على الصحفيين الفلسطينيين أثناء تغطيتهم للنزاعات والحروب.

استهدافات مباشرة للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، أن هناك استهدافات مباشرة للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، وهو ما بدا واضحًا وجاليًا في هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لمنع نشر الحقيقة وما يرتكب من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إلى أن الغرب الذي يتشدق بحرية الصحافة، هو الآن الذي يمنع المؤسسات والصحفيين من استخدام بعض المصطلحات التي تؤكد على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم الإبادة والمجازر الجماعية بحق الفلسطينيين.

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