الثلاثاء 16 أبريل 2024
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ألمانيا: إيران تلعب بالنار

أنالينا بيربوك
أنالينا بيربوك

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن إيران تلعب بالنار وتشعل التوترات بالمنطقة ويجب الحد من تقنياتها العسكرية، منوهة بأن الهجوم الإيراني على إسرائيل غير مسبوق وستكون له تبعات.

وأضافت بيربوك، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي مع نظيرها الأردني، أنه على إسرائيل أن تعمل مع الأمم المتحدة لزيادة المساعدات إلى قطاع غزة، حيث إننا نحتاج إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لإيصال المساعدات للمدنيين.

 

جهود الوساطة

وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية، أننا نثمن الجهود المصرية الأردنية القطرية في الوساطة للتوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة، مؤكدة أن الأردن يبذل كثيرًا من الجهد لتقديم الدعم للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية، إلى تخصيص 20 مليون يورو لبرنامج الأغذية العالمي و5 ملايين يورو إضافية لوكالة أونروا لتعزيز أوضاع اللاجئين في الأردن.

وتابعت: سأبحث اليوم في إسرائيل زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددة على أنه يجب وقف اندلاع عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

إيران وزيرة ​الخارجية الألمانية وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إيران تلعب بالنار تشعل التوترات بالمنطقة الحد من تقنياتها العسكرية

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