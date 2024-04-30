أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 30-4-2024

يحرص المواطنون مع صباح اليوم على معرفة أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 30-4-2024 و أدعية مستجابة عبر جوجل، خلال شهر شوال المبارك، حرصًا منهم أن يستجيب الدعاء له.

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير دعاء الفجر وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024.

دعاء الفجر مكتوب

يا رب لا تحرمنا من خير الفجر وأعنا على قيامه.

اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعاءٍ لا يسمع.

اللهم افتح لنا فتحا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا.

أذكار الصباح اليوم

أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ، (ثلاث مرّات)، (من قالها حين يُصبح وحين يُمسى كفته من كل شيء).

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ على نَبِيِّنَا مُحمَّد (من صَلّى عَلَيّ حين يصبح وحين يمسى أدركتهُ شفاعتي يوم القيامة).

اللهم إنّي أصبحت أثني عليك حَمدًا وأشهد أن لا إله إلا الله. (ثلاث مرات صباحًا).

دعاء للمتوفين

اللهم ارحمه، ووسّع نزله، وأكرم مدخله، واجمعنا به في مستقر رحمتك، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار، إليه لا حول ولا قوة إلا بالله.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

اللَّهمَّ إنِّي أسألكَ من خيرِ ما سألكَ عبدكَ ونبيكَ، وأعوذ بكَ من شرِّ ما عاذَ منه عبدكَ ونبيكَ، ربي إنِّي أسألكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعملٍ، وأعوذ بكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، كما أسألكَ أن تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا.

دعاء ختم القرآن

اللهم ارحمنى بالقرآن واجعله لى إمامًا ونورًا وهدى ورحمة.. اللهم ذكرنى منه ما نسيت وعلمنى منه ما جهلت وارزقنى تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لى حجة يا رب العالمين.. اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمري، وأصلح لى دنياى التى فيها معاشي، وأصلح لى آخرتى التى فيها معادي، وأجعل الحياة زيادة لى فى كل خير وأجعل الموت راحة لى من كل شر.

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دعاء دخول المسجد

في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: (بسم الله، اللهم صلي على محمد، وإذا خرج قال: بسم الله، اللهم صلي على محمد).