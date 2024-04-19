كل طالب يعلم 4 مواطنين.. خطة جامعة المنصورة لمحو الأمية في الدقهلية

قال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة لديها خطة استراتيجية لمحو الأمية في إطار رؤية مصر 2030، وتستهدف ألا يكون هناك أي مواطن أُمِّي في محافظة الدقهلية.

أضاف خاطر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه تم وضع خطة لخدمة المجتمع منذ عام 2019، بإبرام اتفاقية مع هيئة تعليم الكبار على مستوى الجمهورية ومنها فرع الدقهلية، وأيضًا وضع خطة للكليات التربوية مثل كليات الآداب والتربية والتربية النوعية والطفولة المبكرة وتربية رياضية.

ألزمنا كل طالب بتعليم 4 مواطنين

وأوضح رئيس جامعة المنصورة، أننا ألزمنا كل طالب بتعليم 4 مواطنين على مستوى السنوات الأربع، أي تعليم مواطن في كل عام دراسي، وبالنهاية لا بد من تعليمهم كتكليف حتى يتثنى له الحصول على شهادته الجامعية، ما يستلزم أن يوافي الجامعة بما يفيد من هيئة تعليم الكبار أن كل طالب قام بتعليم ومحو أمية أربعة أشخاص.