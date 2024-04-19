الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"CNN": إسرائيل لا تملك القدرة على خوض حرب شاملة طويلة دون دعم خارجى

إسرائيل لا تملك
إسرائيل لا تملك القدرة على خوض حرب شاملة

قالت شبكة "CNN" الأمريكية، نقلًا عن مسئولين، إن إسرائيل ستحتاج إلى دعم كبير من الحلفاء الغربيين للدخول في حرب شاملة بالشرق الأوسط، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأضافت: "إسرائيل لا تملك القدرة على خوض حرب شاملة طويلة الأمد دون دعم خارجي".

إسرائيل تحتاج إلى التزام من الولايات المتحدة لمواصلة تقديم الأسلحة

وتابعت CNN، نقلًا عن مسئولين: "إسرائيل تحتاج إلى التزام من الولايات المتحدة لمواصلة تقديم الأسلحة".

وواصلت: "النداءات التي وجهها حلفاء إسرائيل الغربيون، لممارسة ضبط النفس لعبت دورًا كبيرًا في حسابات المسئولين الإسرائيليين حول مدى قوة الرد".

CNN نقلا عن مسئولين إسرائيل الحلفاء الغربيين حرب شاملة الشرق الأوسط

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