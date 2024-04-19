فايننشال تايمز: أسعار النفط العالمية تزيد 4% بعد الهجوم الإسرائيلى على إيران

قالت صحيفة فايننشال تايمز إن أسعار النفط العالمية قفزت بأكثر من 4% من أسعارها بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكان التليفزيون الرسمي الإيراني قد ذكر، في خبر عاجل له، وقوع انفجارات قوية قرب أصفهان وسط البلاد في إيران.

مسئول أمريكي: صواريخ إسرائيلية تستهدف موقعًا في أصفهان

فيما أكدت محطة "إيه. بي. سي" نيوز الإخبارية، نقلًا عن مسئول أمريكي، استهداف صواريخ إسرائيلية موقعًا في أصفهان وسط إيران، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في كل من سوريا والعراق.