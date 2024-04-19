الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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فايننشال تايمز: أسعار النفط العالمية تزيد 4% بعد الهجوم الإسرائيلى على إيران

النفط
النفط

قالت صحيفة فايننشال تايمز إن أسعار النفط العالمية قفزت بأكثر من 4% من أسعارها بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكان التليفزيون الرسمي الإيراني قد ذكر، في خبر عاجل له، وقوع انفجارات قوية قرب أصفهان وسط البلاد في إيران.

 مسئول أمريكي: صواريخ إسرائيلية تستهدف موقعًا في أصفهان

فيما أكدت محطة "إيه. بي. سي" نيوز الإخبارية، نقلًا عن مسئول أمريكي، استهداف صواريخ إسرائيلية موقعًا في أصفهان وسط إيران، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في كل من سوريا والعراق.

فايننشال تايمز أسعار النفط العالمية الهجوم الاسرائيلي القاهرة الإخبارية إيران إسرائيل

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