الجمعة 19 أبريل 2024
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هل ترد إيران على الهجوم الإسرائيلى بأصفهان؟.. خبير علاقات دولية يجيب

الدكتور أحمد سيد
الدكتور أحمد سيد أحمد

أجاب الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، على سؤال: هل ترد إيران على إسرائيل بعد الهجوم على أصفهان؟، قائلًا إننا نشهد قواعد الاشتباك التقليدية بين إيران وإسرائيل وحروب الظل.

إسرائيل تتبنى سياسة الغموض الاستراتيجي

وأضاف، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تتبنى سياسة الغموض الاستراتيجي، حيث قامت بالضربة ضد مواقع إيرانية، خاصة قاعدة بشمال غرب مدينة أصفهان، وتقول إسرائيل إن هذه القاعدة هى التي انطلقت منها المسيرات والصواريخ التي استهدفتها يوم السبت الماضي.

إسرائيل كعادتها لم تعلن رسميًا مسئوليتها عن هذا الاستهداف

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن إسرائيل كعادتها لم تعلن رسميًا مسئوليتها عن هذا الاستهداف، لكن كل المؤشرات تقول هى لم تنف ولم تؤكد، في المقابل تأخر الرد الإيراني حول هذه الاستهدافات، خاصة أن الخطاب الإيراني يقول إن لا هجوم من خارج إيران، وربما حدث هجوم على قواعد عسكرية إيرانية من قبل متسللين من داخل إيران عبر طائرات مسيرة.

ونوه خبير العلاقات الدولية بأن هذه السياسة وعدم الإعلان يحقق الأهداف لكل طرف، من ناحية إيران تمهد أنها ليست مضطرة لرد فوري ضد إسرائيل، ولم تتهم إسرائيل بشكل مباشر حتى الآن، رغم أن الجميع يعلمون بأن من قام بهذه العملية هى إسرائيل.

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