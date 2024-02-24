السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

قطاع الفنون التشكيلية يحتفي بالفنان القدير عبدالسلام عيد بعرض خاص بقاعة أفق.. الإثنين

صورة المعرض
صورة المعرض

تستضيف قاعة أفق تحت رعاية  الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، معرضا فنيا للفنان عبد السلام عيد، وذلك يوم الإثنين المقبل  في تمام السادسة مساءً بقاعة أفق بمتحف محمد محمود خليل ويستمر المعرض حتى 31 مارس يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء ما عدا الجمعة.

 

فرق الفنون الشعبية تبهر متابعي ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

يأتي ذلك بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية وكوكبة من أساتذة الفنون وكبار الفنانين والنقاد.. كما أعد القطاع كتابًا توثيقيًا لتجربة الفنان مشفوعا بدراسة نقدية شاملة من إعداد الفنانة والناقدة الدكتورة أمل نصر سيكون متاحا للجمهور تقديرا واحتفاءا بالفنان الكبير.

txt

مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان يشهد انطلاق مؤتمر تحولات التعليم وإعداد المعلم

ووصف الدكتور وليد قانوش الفنان القدير بقوله: "مسيرة فنية حافلة ومتنوعة وثرية، مليئة بالإبداعات المتفردة ومشوار مرصعة بالجوائز والإنجازات، ذلك هو أستاذنا الفنان عبد السلام عيد.. في حضرة هذه التجربة المتشبعة بالأصالة والحداثة والخصوصية يبهرنا هذا السهل الممتنع عند عبد السلام عيد وقدرته على استخدام خامات بسيطة غير تقليدية في أعماله الفنية، مثل الحبال وقطع الخشب والمعادن وبقايا الأقمشة والأجهزة فينزع عنها كل تلك الصفات ويُعيد توظيفها بعمق ورؤية شديدة الخصوصية لتتآلف في تكوينات سلسة رائعة ومدهشة..".

وأضاف قانوش: "مر الفنان بمحطات عديدة في ممارساته الفنية حتى وصل إلى أسلوبه الفني الذي يُرشدك إليه بلا لحظة تردد متى وقعت عيناك على عمل من أعماله لاسيما تلك التي برع من خلالها في المزج بين فنون التصوير والنحت والعمارة في تناغم ووحدة فنية تتكامل فيها أدوارهم وفق علاقات رصينة غير تقليدية وهذه النتيجة هي ثمار بحثه الدؤوب عن التميز وتلك الحالة التجريبية حتى النخاع في ممارسته للفن التشكيلي وإصراره على تنوع اللغة البصرية عنده وتفردها...".

وقال الفنان ياسر جاد منظم العرض: "يأتي هذا العرض للفنان الكبير الدكتور عبد السلام عيد، كواحد من العروض الاستثنائية التي تحوي جانبًا من جوانب تجربته الثرية والمتنوعة والممتدة منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن، والتي تحمل في مجملها ولعًا شديدًا وشغفًا واضحًا بالتجريب كمنهج لمعالجة المثير الإبداعى وصياغة مظهره البصري من خلال تلك المغامرات التقنية والفكرية والفلسفية، والتي تارة ما تكون محسوبة وذات تعمد وقصدية، وتارة ما تكون نتاج تلك المجازفة والجرأة التي يتحلى بها الفنان، وتعد سمة مميزة لطرحه البصري ومنجزه التشكيلي المميز، والتي يحركها شغفه بالوصول بتجربته إلى أفاق جديدة ومناطق توازي ما وراء النمطية التي قد ينتهجها الآخرون".

صورة المعرض

اقرأ أيضًا..

القاص محمد ممدوح يكشف لـ"الدستور" ملامح مجموعته "سيرة الموت"

وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية بد السلام عيد قانوش ياسر جاد

مواد متعلقة

اتحاد الناشرين العرب يدين محاولة اغتيال فخرى كريم رئيس مؤسسة "المدى" بالعراق

تفاعل كبير من أهالى أبوسمبل مع فرق مهرجان أسوان للثقافة والفنون

وسط إقبال جماهيرى غفير.. معبد "أبوسمبل" يستقبل عروض مهرجان أسوان فى ليلة التعامد

الإثنين.. صفاء النجار تناقش "مقامات الغضب" بورشة الزيتون الأدبية

"كما لو أننى فى غرفة معتمة".. خمس شعراء عالميين كتبوا انتحارهم فى قصائدهم

احتفاليتان بمعبد أبوسمبل وسوق المدينة ضمن مهرجان أسوان للثقافة والفنون

"تخلق الفوضى وتبث الخوف".. تفاصيل ندوة "مواجهة الشائعات وتزييف الوعي" بالأعلى للثقافة

"انتقمت من عبدالله السناوي".. تفاصيل عنوان رواية "عتبات البهجة" لإبراهيم عبد المجيد

الأكثر قراءة

عاجل.. بشاير "رأس الحكمة".. الدولار ينهار لـ40 جنيهًا ومفاجأة عن أسعار الذهب

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

مشروع القرن المصرى.. أهالى مطروح: «رأس الحكمة» يُحوّل المحافظة إلى أهم وجهة سياحية

عاجل.. أسرار مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى: استيعاب 34 مليون نسمة.. وتوفير ملايين من فرص العمل

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة