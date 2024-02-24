السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

القاص محمد ممدوح يكشف لـ"الدستور" ملامح مجموعته "سيرة الموت"

القاص محمد ممدوح
القاص محمد ممدوح

سيرة الموت، عنوان أحدث إبداعات الكاتب القاص محمد ممدوح، والتي فرغ من كتابتها، وهي المجموعة القصصية الرابعة في مشواره الأدبي.

 

سيرة الموت تعتمد أكثر على الواقع 

 

وكشف القاص محمد ممدوح لــ“الدستور” عن ملامح عمله الأدبي الجديد ــ قيد النشر ــ قائلا إن الكتاب الذي انتهيتُ من كتابته، مجموعة قصصية لم أستقر على عنوان نهائي لها، فاخترتُ عنوانًا مؤقّتًا: "سيرة الموت "، لتكون مجموعتي القصصية الرابعة بعد ثلاث مجموعات هي: سراب أزرق، وصدرت عن دار غراب، 2015، كاميرا تصطاد بحرًا، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2019، والعجوز بائع المسافات، والصادرة عن دار ميتا بوك، 2022.

 

وتابع: المجموعة الجديدة مختلفة تمامًا في عوالمها عن المجموعات الثلاث، التي كتبتُ فيها عن العالم من منظور سريالي حد الجنون، أتخلى في مجموعتي الجديدة عن هذا المنظور، وأعتمد أكثر على الواقع، ومشاهد حية وتجارب تطوّرتْ بعد ذلك لقصص متفاوتة طولًا وقِصَرًا؛ لكنني في نفس الوقت لم أتخلَ عن تخيل هذا الواقع، بما تفرضه الضرورة الفنية أثناء الكتابة.

 

وواصل: “لم أتعاقد على نشر مجموعة سيرة الموت، حتى الآن، وسأؤجل تلك الخطوة، لإعادة النظر في المجموعة من جديد، ابتداءً من العنوان، وحتى إعادة كتابة بعض القصص وتغيير بعض تفاصيلها”.

 

يشار إلى أن مجموعة محمد ممدوح  القصصية الأولى "سراب أزرق"، كانت قد وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس فرع شباب الكُتّاب، دورة العام 2016، بالإضافة إلى حصوله على 7 جوائز أخرى.

سيرة الموت القاص محمد ممدوح • الهيئة المصرية العامة للكتاب سراب أزرق كاميرا تصطاد بحر العجوز بائع المسافات

مواد متعلقة

هل كان المصريين القدماء آكلة لحوم بشر؟.. الباحثة زينب حشيش تجيب

الخميس.. ولاء كمال يناقش "كوش كو" في مركز قنصلية

الأكثر قراءة

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

عاجل.. أسرار مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى: استيعاب 34 مليون نسمة.. وتوفير ملايين من فرص العمل

مشروع القرن المصرى.. أهالى مطروح: «رأس الحكمة» يُحوّل المحافظة إلى أهم وجهة سياحية

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

بشائر "رأس الحكمة".. شعبة الذهب توجه نصيحة عاجلة للمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة