الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

القمر يقترن بعطارد فجر اليوم فى مشهد يرى بالعين المجردة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستعد القمر لانتهاء رحلته الشهرية قرب الكواكب البراقة قبل شروق الشمس صبيحة اليوم الإثنين، حيث سيكون هلال القمر المتناقص مقترنًا بكوكب عطارد، وسيفصل بينهما درجتان بإتجاه الأفق الشرقي في سماء الوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن عطارد والقمر سوف يشاهدان بالعين المجردة ويمكن رؤيتهما سويًا في مجال رؤية المنظار.

وغالبًا ما يُطلق على عطارد "الكوكب المراوغ" فاغلبنا شاهد كوكب الزهرة والمريخ والمشتري وهي تلمع في السماء، ولكن ليس عطارد، على الرغم من صغرحجم عطارد، إلا أنه  ساطع جدًا ليرصد بالعين المجردة ولكننا فى الغالب لانراه.

وعطارد هو أقرب كوكب إلى الشمس وفى معظم الأحيان يطمسه وهج ضوء الشمس لهذا السبب لم يشاهد الكثير من الناس عطارد من قبل ومع ذلك في أوقات محددة يصبح الكوكب مرئيًا لنا.

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