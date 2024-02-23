الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

اتحاد الناشرين العرب يدين محاولة اغتيال فخرى كريم رئيس مؤسسة "المدى" بالعراق

محمد رشاد رئيس اتحاد
محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين

أعلن اتحاد الناشرين العرب ممثلًا في رئيسه وأعضاء مجلس الإدارة وجموع الناشرين العرب، عن استيائهم البالغ واستنكارهم الشديد من محاولة اغتيال الناشر والسياسي فخري كريم رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون ومؤسس معرضي أربيل والعراق الدولي للكتاب ورئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن، وذلك مساء أمس الخميس، في منطقة القادسية ببغداد، أثناء عودته من معرض العراق الدولي للكتاب إلى منزله على يد مسلحين مجهولين الهوية حيث قاموا باعتراض طريقه وإطلاق الرصاص على سيارته من أسلحة رشاشة، ولاذوا بالفرار.

وأدان اتحاد الناشرين العرب "هذا العمل الخسيس لزميل وناشر عربي كبير له العديد من البصمات في حركة النشر العربي وإسهاماته في الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية، ويدين الاعتداء على النفس البشرية وقتلها ويرفض بشدة هذه الأعمال البغيضة التي تهدد الأمن والأمان في العراق وفي كل الوطن العربي".


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اتحاد الناشرين الناشرين العرب مؤسسة المدى للإعلام القادسية المجلس العراقي

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