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الثقافة

"انتقمت من عبدالله السناوي".. تفاصيل عنوان رواية "عتبات البهجة" لإبراهيم عبد المجيد

الروائي الكبير إبراهيم
الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد

يحكي الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد عن تفاصيل عنوان روايته "عتبات البهجة" وهي الرواية التي تحولت لمسلسل درامي بنفس الاسم من بطولة يحيي الفخراني وإخراج مجدي أبو عميرة، وسوف تعرض قريبا على الشاشة الصغيرة بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.

يقول إبراهيم عبد المجيد في كتابه "ما وراء الكتابة" وهو الكتاب الذي صدر عن الدار المصرية اللبنانية وفاز بجائزة الشيخ زايد للكتاب:"تذكرت مقالا كنت كتبته بعد وفاة سعاد حسني وكان عنوانه لماذا ياربي كلما اقتربت منا البهجة ابتعدت عنا؟، كنت وقتها أكتب منتظما في جريدة العربي الناصري، وفوجئت بالصديق عبدالله السناوي رئيس التحرير يغير العنوان إلى "العروس التي زفت نفسها إلى الموت"، عاتبته برقة طبعا، وأحسست وقتها بضيق لكن الأعجب كان إحساسي بالحزن، رغم ان ذلك يمكن أن يفعله رؤساء التحرير والعنوان أيضًا مستقى من المقال، وفي النهاية من سيقرأ المقال لا يعرف بالعنوان الأصلي، كما أن العنوان الجديد ليس سيئًا، لكني كنت حزينا جدا وأشعر بالضيق رغم أنه لا أول ولا آخر مقال اكتبه".

ويضيف: "ولما قابلت محمد كشيك وحكيت له كيف تذكرت هذا المقال سكت لحظة كعادته ثم قال: "انت كتبت رواية "عتبات البهجة" عشان تحط معنى العنوان اللي شاله عبدالله، أيوة، انت ممكن مفكرتش في كدا بس انت اسكندراني وأنا عارف الإسكندرانية ميسيبوش تارهم، يا سلام، اللاشعور طلعلك رواية بدل العنوان كدا انتقمت من عبدالله السناوي".

يذكر أن مسلسل عتبات البهجة يقوم ببطولته النجم الكبير يحيي الفخراني ومن إخراج مجدي أبوعميرة بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائي في مسلسلي "جحا المصري" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007، وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري، ليعود الثنائي للعمل سويًا مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".

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مجدي أبو عميرة سعيد بـ"عتبات البهجة" لهذه الأسباب

والمسلسل بطولة جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم والنجمات.

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ابراهيم عبد المجيد عتبات البهجة يحيي الفخرانى مجدي أبو عميرة شهر رمضان الكريم عبدالله السناوي

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