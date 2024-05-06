إقبال كثيف من المواطنين على مصيف بلطيم بكفرالشيخ لقضاء إجازة شم النسيم

شهدت شواطئ مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفرالشيخ إقبالًا كبيرًا من قبل أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة لقضاء إجازة شم النسيم.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على متابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات بجميع الشواطئ، إضافة للرش المستمر لمقاومة البعوض، وتكثيف الحملات على المرافق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.

انتشار رجال الإنقاذ على الشواطئ

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة تواجد رجال الإنقاذ المنتشرين على الشواطئ وعلى الأبراج ورمال الشاطئ ومباشرة عملهم على مدار الساعة للحفاظ على أرواح المصطافين وتوعيتهم، بالإضافة لفتح الحدائق العامة والمنتزهات لاستقبال الزائرين، خصوصًا الأطفال وكبار السن، وتوفير احتياجات المصطافين ومتابعة جميع الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لقضاء إجازة شم النسيم، بالتزامن مع استمرار رفع درجة الاستعداد لاستقبال الزوار بالحدائق العامة والمتنزهات على مستوى المحافظة، وعقد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

من جهته؛ أكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على جاهزية جميع شواطئ مصيف بلطيم، لاستقبال المصطافين، لقضاء إجازة شم النسيم، لافتًا إلى استمرار حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة، وشملت تنظيف طريق الكورنيش وصيانة كشافات أعمدة الإنارة وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ، وكذا رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين وإزالة الحشائش ورفع كل المخلفات وتحسين الخدمات والمرافق العامة.