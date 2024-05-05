الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

توريد 124374 طن قمح لشون وصوامع كفرالشيخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بمحافظة كفرالشيخ، إن استلام القمح المحلي خلال موسم 2024 الحالي يتم من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي، وقطاع مطاحن كفرالشيخ، وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

متابعة عملية التوريد

وأضاف وكيل مديرية التموين أن هناك متابعة من اللواء جمال نورالدين، محافظ  كفرالشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.

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ولفت إلى أن وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ شدد على ضرورة تنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة، وبلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام  وحتى اليوم الأحد (124374 طنًا و840 كجم) قمح.

انتظام عملية توريد القمح 

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، انتظام عمليات التوريد وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعمليات التوريد لضمان سيرها بشكل سلس وفعَّال، دون أى معوقات.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أنه تم تخصيص 25 موقعًا لتجميع واستلام محصول القمح موسم 2024، موزعة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك تسهيلًا على المزارعين لتوريد محصولهم، مضيفًا أنه تم تحديد سعر استلام إردب القمح المحلي بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2024.

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