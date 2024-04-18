وكيل "صحة كفرالشيخ" يُتابع انتظام تقديم الخدمات للمواطنين بالمنشآت الطبية

تفقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، انتظام العمل بمستشفى الجمعية الشرعية، للتأكد من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين المترددين عليها لتلقي العلاج.

شملت الجولة أقسام المستشفى منها: قسم العناية المركزة، وقسم الحضان، وقسم العمليات، وقسم رعاية الأطفال (تحت الإنشاء).

وكيل الوزارة يطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين

وتابع وكيل وزارة الصحة، انتظام تقديم الرعاية الصحية، والخدمات الطبية للمرضي، ومدى استعداد مرافق المستشفى لأداء الخدمات بجودة عالية لتصب بشكل مباشر وفعال في خدمة المواطنين المترددين علي المستشفي.

وقال “شقوير” إن التعاون بين مستشفيات القطاعين العام والخاص، يصب فى مصلحة المريض ليكون أمامه الفرص لاختيار ما يناسب إمكاناته وتطلعاته بجودة عاليه وأمان تام.

وأكد وكيل صحة كفرالشيخ، أن مصلحة المرضي هي الهدف الأساسي من الجهود المبذولة لتحقيق أعلي معاير الجودة الصحية المقدمة للمواطنين في كل أنحاء كفرالشيخ بشكل كامل.

وأوضح أنه لن يتهاون في أي تقصير أو إهمال في حقوق المرضي، مؤكدا أنه يجري العديد من الجولات التفقدية المفاجئة علي كل المنشآت الصحية للوقوف علي مدي جاهزيتها لتقديم خدمتها للمواطنين.

وأشار الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إلي أنه يتابع بنفسه الجولات التفقدية التي تجريها إدارة العلاج الحر للمنشآت الصحية الخاصة، للتأكد من مدي خضوعها للاشترطات الصحية المطلوبة حرصا علي صحة وسلامة المواطنين.

يذكر أن الدكتور محمد شفوير وكيل وزارة الصحة، قد قام بالعديد من الجولات علي الوحدات الصحية لتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وقام بتحويل العديد من الأطباء والعاملين هناك للتحقيق بسبب الإهمال.