الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش موقف تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة

اجتماع محافظ كفر
اجتماع محافظ كفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، الأربعاء، جهود وموقف تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والجهات المعنية.

txt

تسهيلًا على ذوى الهمم.. إنشاء 13 مشاية على شواطئ بلطيم فى كفر الشيخ

وأكد محافظ كفر الشيخ أن منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة ترصد بشكل مستمر وبدقة أى تعديات سواء كانت على الأراضى الزراعية او أملاك الدولة، أو نهر النيل، مكلفًا باستمرار المتابعة والتنسيق مع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة لرصد أى تعديات ومراجعة الإجراءات، ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي لصون حق الأجيال القادمة، مشددًا بمحاسبة المقصرين.

رصد التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية

وناقش محافظ كفر الشيخ تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي، لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة،ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي، لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها، إضافة للتقارير الواردة من الجهات المعنية، مؤكدًا على التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن، ومسئولي المتغيرات المكانية والزراعة والمتابعة الميدانية ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية والجهات الأمنية للتعامل مع التعديات وإزالتها فورًا مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف المحافظ باستمرار العمل بصورة مكثفة ومواصلة متابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية أولًا بأول، لمنع التعديات وحماية الرقعة الزراعية، مع تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المعنية كفريق واحد لتحقيق الهدف من وحدة المتغيرات المكانية، التي تأتي ضمن الجهود المبذولة لمواجهة التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف والتعامل معها في المهد بإزالتها، واستمرار أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والأجهزة المعنية.

مخالفات البناء الأراضي الزراعية أملاك الدولة محافظة كفر الشيخ إزالة التعديات

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

آخر تطورات الحالة الصحية للأسقف مار ماري عمانويل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلي" المبعوث الأممي تربك المشهد الليبي

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

نرمين يسر

الفيلم الذي عرض بعد ثلاثين عاما من تاريخ إنتاجه

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين