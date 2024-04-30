الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

موعد إجازة عيد العمال 2024.. وموعد إجازة شم النسيم للقطاع العام والخاص

إجازة عيد العمال
إجازة عيد العمال

موعد إجازة عيد العمال 2024 محور اهتمام الملايين من المواطنين مع بداية شهر مايو والذي يحمل في طياته الكثير من الإجازات الرسمية مدفوع الأجر أو بأجر مضاعف لموظفي القطاع العام والخاص في جميع محافظات الجمهورية وفقا لقانون العمل المصري.

موعد إجازة عيد العمال 2024

حدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موعد إجازة عيد العمال 2024 حيث تم إرجاؤها من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو إلى يوم الخميس الموافق 2 مايو لضمها إلى عطلات نهاية الأسبوع لعدم تعطيل مصالح المواطنين في المؤسسات والهيئات الحكومية.

ويتم منح موظفي القطاع العام والخاص إجازة رسمية مدفوع الأجر أو بأجر كامل للعاملين في المؤسسات والهيئات الخدمية التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل أقسام الشرطة أو هيئة الإسعاف والطوارئ والمستشفيات وما إلى ذلك.

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2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

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وزير العمل: 5 و6 مايو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال وشم النسيم

موعد إجازة شم النسيم 2024

وأكد القرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن موعد إجازة شم النسيم 2024 لموظفي القطاع العام في محافظات الجمهورية سيكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 حيث يحصل الموظفين على 5 أيام إجازة متتالية وهى كما يلي:-

يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024 إجازة عيد العمال.
يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 عطلة نهاية الأسبوع.
يوم السبت الموافق 4 مايو 2024 عطلة نهاية الأسبوع.
يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 إجازة عيد القيامة المجيد للأقباط.
يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 إجازة شم النسيم.

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نص قرار رئيس الوزراء.. إجازة شم النسيم 2024 للقطاع الحكومي والخاص

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إجازة عيد الأضحى 2024 كم يوم؟

 

إجازة عيد العمال وشم النسيم لموظفي القطاع الخاص

وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجازات الرسمية مدفوع الأجر في شهر مايو 2024 والمتمثلة في شم النسيم وعيد العمال منح حسن شحاته وزير العمل إجازة رسمية مدفوع الأجر للعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

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هل الخميس المقبل إجازة رسمية 2024 ؟ 

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2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

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