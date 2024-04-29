الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

نص قرار رئيس الوزراء.. إجازة شم النسيم 2024 للقطاع الحكومي والخاص

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أصدر مجلس الوزراء القرار الخاص بإجازة شم النسيم 2024 وعيد العمال اللذان تحتفل بهما مصر الأسبوع المقبل، وأوضح قرار رئيس الوزراء ضم إجازتي عيد العمال وشم النسيم لتكون إجازة الموظفين ممتدة لمدة 4 أيام متصلة، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي قرار رئيس الوزراء إجازة شم النسيم 2024. 

متى إجازة شم النسيم 2024؟

تكون إجازة شم النسيم في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد، ويوافق يوم شم النسيم 2024 يوم 6 مايو 2024. 

قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة شم النسيم 2024

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرار بـ إجازة شم النسيم 2024 وإجازة عيد العمال، وأوضح قرار رئيس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو.

كما أصدر قرار رئيس الوزراء اجازة شم النسيم 2024  بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

وهما إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

اعرف الآن موعد إجازة شم النسيم 2024| أجندة الإجازات الرسمية المتبقية في العام

طريقة عمل البيض الملون في شم النسيم 2024

إجازة شم النسيم 2024 للقطاع الخاص

وسبق أن أعلن حسن شحاتة وزير العمل، عن إجازة شم النسيم للقطاع الخاص، معتبرًا يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024 إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم، كما اعتبر اليوم السابق لها وهو يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وجاء قرار وزير العمل في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء. 

txt

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

txt

موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 للعاملين بالقطاع الخاص

شم النسيم اجازة شم النسيم عيد القيامة إجازة عيد العمال اجازة شم النسيم للقطاع الخاص اجازة شم النسيم 2024 اجازة شم النسيم 2024 للقطاع الخاص

مواد متعلقة

باقى 53 يوما تقريبا.. كم يوم متبقى على عيد الفطر 2024؟

موعد إجازة عيد شم النسيم 2024 للموظفين وحكم الاحتفال به

موعد شم النسيم.. الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

موعد شم النسيم 2024 والإجازات الرسمية المتبقية خلال العام

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

موعد إجازة 25 يناير 2024.. الأجندة الكاملة بإجازات العام الرسمية

موعد إجازة 25 يناير في البنوك.. مجلس الوزراء يكشف التفاصيل

موعد إجازة 25 يناير 2024 للموظفين والإجازات الرسمية في مصر

الأكثر قراءة

أول خطوة من ليفربول بشأن عقد محمد صلاح الجديد

عاجل| نكشف خطة الزمالك للتعامل مع قرار إيقاف القيد وتوقيت دفع الغرامة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

"ذا أثلتيك" تكشف عن مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق