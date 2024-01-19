يحرص الكثير من الموظفين في القطاعين العام والخاص مع قرب احتفال عيد الشرطة المصرية معرفة موعد إجازة 25 يناير 2024 للموظفين والإجازات الرسمية في مصر عبر جوجل، والتي يتم تعطيل بموجبها العمل في المصالح والجهات الحكومية.

موعد إجازة 25 يناير 2024 للموظفين والإجازات الرسمية في مصر

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس قرارا حدد خلاله ميعاد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء، على ميعاد إجازة 25 يناير 2024 وعيد الشرطة، وستعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لكافة العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، وجميع الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وكافة شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وجميع شركات القطاع الخاص.

وأشار مصطفى مدبولي في قراره إلى أن ميعاد إجازة 25 يناير 2024 وعيد الشرطة، سيحل يوم الخميس القادم بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وبموجب ثورة إجازة 25 يناير وعيد الشرطة، سيحصل الموظفون على إجازة عدد 3 أيام متصلة وهي أيام "الخميس والجمعة والسبت، 25 و26 و27" يناير 2024.

الإجازات الرسمية المتبقية في يناير 2024

يوم السبت الموافق 20 من يناير 2024 «عطلة أسبوعية». يوم الخميس الموافق 25 من يناير 2024 «عيد الشرطة المصرية، ثورة 25 يناير». يوم الجمعة الموافق 26 من يناير 2024 «عطلة أسبوعية». يوم السبت الموافق 27 من يناير 2024 «عطلة أسبوعية».

الاجازات الرسمية في مصر 2024

وسوف نرصد لكم مواعيد الإجازات الرسمية في مصر لعام 2024 المتبقية وفقًا للتقويم وهي كالتالي:

يوم 25 -1- 2024 (الخميس): اجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

يوم 10 -4- 2024 (الأربعاء): اجازة عيد الفطر المبارك (فلكيًا)

يوم 11 -4- 2024 (الخميس): اجازة عيد الفطر المبارك (فلكيًا)

يوم 12 -4- 2024 (الجمعة): اجازة عيد الفطر المبارك (فلكيًا)

يوم 25 -4- 2024 (الخميس): اجازة عيد تحرير سيناء

يوم 1 -5- 2024 (الأربعاء): اجازة عيد العمال

يوم 6 -5- 2024 (الاثنين): شم النسيم

يوم 17 -6- 2024 (الاثنين): اجازة عيد الأضحى المبارك (فلكيًا)

يوم 18 -6- 2024 (الثلاثاء): اجازة عيد الأضحى المبارك (فلكيًا)

يوم 19 -6- 2024 (الأربعاء): اجازة عيد الأضحى (فلكيًا)

يوم 30 -6- 2024 (الأحد): اجازة ثورة 30 يونيو

يوم 8 -7- 2024 (الإثنين): اجازة رأس السنة الهجرية

يوم 23 -7- 2024 (الثلاثاء): اجازة عيد الثورة

يوم 16 -7- 2024 (الإثنين): اجازة المولد النبوى الشريف

يوم 6 -10- 2024 (الإثنين): اجازة عيد القوات المسلحة (احتفالات نصر أكتوبر).