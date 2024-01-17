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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إجازة منتصف العام 2024| موعد بداية الفصل الدراسي التاني لطلاب المدراس والجامعات

طلاب
طلاب

يتساءل آلاف من الطلاب وأولياء الأمور والطلاب عن موعد إجازة منتصف العام وذلك مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول وانتهاء امتحاناته لعام 2024 في جميع المراحل التعليمية، والتي من المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2024، بدأت التساؤلات تتزايد من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول موعد إجازة  منتصف العام وبداية الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي 2023\2024 وفقًا لإعلان وزارة التربية والتعليم.

موعد إجازة منتصف العام 2024 

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وفي إطار حرص الدستور على تقديم الخدمات التعليمية للطلاب من بين أهم المعلومات التي نقدمها موعد بداية الترم الثاني لعام 2024، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الحالي 2023\2024.

عدد أيام إجازة منتصف العام للعام الدراسي 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن بداية الترم الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في العاشر من فبراير 2024، ومن المفترض أن يستمر الفصل الدراسي الثاني لمدة ثلاثة أشهر، وسينتهي لجميع الطلاب في شهر يونيو من نفس العام.

امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024 يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، ومن المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024. وبهذا تكون قد انتهت فترة الدراسة للفصل الأول وتبدأ إجازة منتصف العام لعام 2023\2024، ومن المقرر أن تستمر الإجازة حتى يوم ١٠ فبراير 2024 قبل بدء الفصل الثاني، وفقًا لجدول زمني أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بداية العام.

موعد إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 

في إطار الخطة الزمنية للعام الدراسي 2023\2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد انتهاء امتحانات الترم الثاني لهذا العام، حيث من المقرر أن تبدأ هذه الامتحانات وتنتهي في يوم الخميس الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٤، وسيتم تحديد مواعيد الامتحانات وفقًا للظروف الخاصة بكل محافظة.

خريطة العام الدراسي لطلاب الجامعات 2024

ستبدأ وزارة التعليم إجازة منتصف العام اعتبارًا من يوم السبت 27 يناير 2024، وتمتد حتى يوم الخميس 8 فبراير 2024. وسيبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم السبت 10 فبراير 2024، وسيستمر لمدة 16 أسبوعًا.

وأكدت الوزارة أن الفصل الدراسي الثاني سينتهي يوم الخميس 30 مايو 2024، وسيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من قبل الوزارة.

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