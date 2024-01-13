الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تبدأ 28 يناير.. عدد أيام إجازة منتصف العام لطلاب الأزهر الشريف 2024

طلاب الازهر
طلاب الازهر

مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل، يتساءل آلاف الطلاب عن عدد أيام إجازة منتصف العام للسنة الدراسية الحالية 2024، وذلك للاستراحة من الترم الأول والتقاط الأنفاس من الأعباء الدراسية قبل البدء في الفصل الدراسي الثانية.

إجازة منتصف العام  2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إجازة منتصف العام الدراسي 2024 لطلاب المدارس، حيث تبدأ إجازة نصف العام الدراسي في 27 يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين حتى 8 فبراير 2024،  وأكدت الوزارة أنه في حال تعارض موعد إجازة منتصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، سيتم توحيد الإجازة معهما.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل 2024 محافظة القاهرة 

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 في الفترات التالية:

- طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي: من الثلاثاء 2 يناير إلى الأربعاء 10 يناير.

- امتحانات النقل الإعدادي والمهنية والرياضية والصم والمكفوفين: من الثلاثاء 9 يناير إلى الإثنين 15 يناير.

- امتحانات الإعدادية (العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية): من الأربعاء 17 يناير إلى الأربعاء 24 يناير 2024.

- امتحانات النقل للتعليم الثانوي: من الأحد 14 يناير إلى الأربعاء 24 يناير.

- امتحانات النقل للتعليم الفني: من الثلاثاء 9 يناير إلى الأحد 24 يناير.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس 2024 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بداية العام الدراسي الجاري عن خريطة الدراسة عبر حسابها الرسمي، ووفق ذلك من المقرر بداية الترم الثاني في عام 2024، وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر في العام الدراسي 2023-2024. ستنتهي الدراسة في الفصل الثاني يوم الخميس، 6 يونيو 2024، وفقًا للجدول الزمني المعلن للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

عدد أيام إجازة منتصف العام لطلاب الأزهر الشريف 2024 

وقد حدد قطاع المعاهد الأزهرية في بداية العام  الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى، 2024،بالمعاهد الأزهرية، موضحًا موعد بدء إجازة نصف العام الدراسى، موضحة أنها تبدأ من 28 يناير المقبل وتستمر حتى 9 فبراير 2023 وتستمر لمدة 15 يوما.
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