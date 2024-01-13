موعد إجازة 25 يناير| الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

يتساءل قطاع كبير من الموظفين في القطاع العام والدولة والقطاع الخاص عن موعد إجازة 25 يناير 2024، كونها تأتي في أول شهور العام الميلادي الجديد 2024، وهذا اليوم فرصة للحصول على إجازة مدفوعة لا تخصم من الرصيد السنوي، وتأتي بمناسبة احتفال المصريين بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

موعد إجازة 25 يناير 2024

ويبحث المواطنون عبر محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي لمعرفة ما إذا كانت إجازة 25 يناير 2024 ستكون يوم الأحد أم الخميس؛ حتى يتمكنوا من التخطيط لها وتحديد مواعيد السفر أو الخروج للتنزه، أو حتى البقاء في المنزل للراحة، ومن المفترض ولفق التقويم الميلادي أن تتزامن إجازة 25 يناير مع الخميس لذا ستكون فرصة رائعة للاستفادة بإجازة 3 أيام متتالية تتضمن الإجازة الأسبوعية "الجمعة والسبت".

إجازات شهر يناير 2024

ويتضمن شهر يناير الجاري 10 أيام إجازة مدفوعة الأجر لموظفي الوزارات والهيئات والقطاعات الحكومية، في شهر يناير 2024، ستكون هناك 6 إجازات مختلفة بين الرسمية والعطلات الأسبوعية وذلك بعد إجازة الأحد 7 يناير هي على النحو التالي:

- السبت 13 يناير 2024 (إجازة أسبوعية).

- الجمعة 19 يناير 2024 (إجازة أسبوعية).

- السبت 20 يناير 2024 (إجازة أسبوعية).

- إجازة 25 يناير تأتي الخميس للاحتفال (عيد الشرطة وثورة 25 يناير).

- الجمعة 26 يناير 2024 (إجازة أسبوعية).

- السبت 27 يناير 2024 (إجازة أسبوعية).

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

يمكنك العثور على مواعيد الإجازات الرسمية في مصر لعام 2024 وفقًا للتقويم كالتالي:

- يوم 7 -1- 2024 (الأحد): عيد الميلاد القبطي

- يوم 25 -1- 2024 (الخميس): ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

- يوم 10 -4- 2024 (الأربعاء): عيد الفطر المبارك (فلكيًا)

- يوم 11 -4- 2024 (الخميس): عيد الفطر المبارك (فلكيًا)

- يوم 12 -4- 2024 (الجمعة): عيد الفطر المبارك (فلكيًا)

- يوم 25 -4- 2024 (الخميس): عيد تحرير سيناء

- يوم 1 -5- 2024 (الأربعاء): عيد العمال

- يوم 6 -5- 2024 (الاثنين): شم النسيم

- يوم 17 -6- 2024 (الاثنين): عيد الأضحى المبارك (فلكيًا)

- يوم 18 -6- 2024 (الثلاثاء): عيد الأضحى المبارك (فلكيًا)

- يوم 19 -6- 2024 (الأربعاء): عيد الأضحى (فلكيًا)

- يوم 30 -6- 2024 (الأحد): ثورة 30 يونيو

- يوم 8 -7- 2024 (الإثنين): رأس السنة الهجرية

- يوم 23 -7- 2024 (الثلاثاء): عيد الثورة

- يوم 16 -7- 2024 (الإثنين): المولد النبوى الشريف

- يوم 6 -10- 2024 (الإثنين): عيد القوات المسلحة (احتفالات نصر أكتوبر).



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