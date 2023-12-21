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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عددها 10 أيام.. تعرف على إجازات شهر يناير 2024 للعاملين في الدولة

إجازات
إجازات

تحتل إجازات شهر يناير 2024 اهتمام طلاب المدارس والعاملين في الدولة والقطاع العام قي الوقت الحالي، خاصة مع اقترب نهاية العام الحالي واقتربت سنة 2024 من البدء، مما يعني وجود العديد من الإجازات والعطلات الرسمية المدفوعة الأجر لموظفي القطاعين العام والخاص.

أول إجازات شهر يناير 2024 

وحسب خريطة الإجازات السنوية، من المفترض أن تبدأ إجازات شهر يناير 2024 بإجازة عيد الميلاد المجيد، وهو الاحتفال الذي يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، يحتفل به المسيحيون الأرثوذكس في يوم 7 يناير من كل عام، وغالبًا ما يكون ذلك اليوم هو أول أيام إجازات العام الميلادي، وتمنحه الدولة عطلة رسمية لموظفيها منذ عام 2003.

إجازة 25 يناير 2024 

في شهر يناير 2024، ستكون هناك إجازتين، إحداهما إجازة عيد الشرطة والأخرى ذكرى ثورة 25 يناير،  تم تحديد إجازة عيد الشرطة بقرار رسمي من الرئيس الأسبق حسني مبارك اعترافًا بجهود رجال الشرطة وتضحياتهم من أجل الوطن منذ فبراير 2009. ثم جاءت ثورة 25 يناير 2011، وتم دمج الإجازتين معًا في نفس اليوم 25 يناير من كل عام.

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إجازات مدفوعة في شهر يناير 2024 

ستكون هناك إجازات في شهر يناير 2024 بالإضافة إلى العطل الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وسيتم تحديد مواعيد الإجازات الرسمية بواسطة قرار وزاري، سواء كانت في نفس التاريخ أو بتأجيلها إلى يوم الخميس لتصبح جزءًا من العطلة الأسبوعية. 

إجازات أسبوعية شهر يناير  2024 

الجمعة 5 يناير 2024

السبت 6 يناير 2024

الجمعة 12 يناير 2024

السبت 13 يناير 2024

الجمعة 19 يناير 2024

السبت 20 يناير 2024

الجمعة 26 يناير 2024

السبت 27 يناير 2024

إجازات شهر يناير 2024

باحتساب الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية في أول أشهر السنة، من المتوقع أن تصل إجازات شهر يناير في العام الجديد إلى 10 أيام كاملة ومدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، بالإضافة إلى الطلاب المستفيدين من إجازات إضافية مع بدء إجازة نصف العام الدراسي 2023/2024.

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