الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى والدولار اليوم الأربعاء 15-5-2024

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

يشهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-5-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري استقرارا ملحوظا في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، وذلك رغم ارتفاع الطلب عليه مع موسم الحج ورغبة الملايين من حجاج بيت الله الحرام في توفير عملة سعودية تكفي رحلة الحج خلال الموسم الحالي 1445/2024.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-5-2024

يمكن معرفة تحديثات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-5-2024 من خلال لوحة التعاملات المالية لكافة البنوك المصرية، وذلك في إطار نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها الدستور للقراء يوميا وتهم قطاعا عريضا من المواطنين وجاءت أسعار الصرف وفقا للوحة التعاملات المالية كما يلي:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.40 جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 12.47 جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.53 جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك قناة السويس عند مستوى 12.48 جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع.

txt

أسعار تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائى الكونفيدرالية وموعد المباراة

txt

4 فئات.. أسعار تذاكر حفل "أعمال الشريعى" لـ الحجار والحلو بالأوبرا

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 12.53 جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي وصل الريال السعودي إلى نحو 12.49 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

في بنك البركة سجل الريال نحو 12.46 جنيه للشراء و12.55 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل الريال نحو 12.52 جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الدولار الأمريكي في البنوك السعودية ما قيمته 3 ريالات سعودية بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال سعودي وذلك وفقا لبيان البنك المركزي السعودي.

txt

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في البنوك المصرية

txt

وزير الزراعة يؤكد: سعر كيلو الفراخ 75 جنيها ونغطي احتياجاتنا من اللحوم

أسعار العملات في مصر اليوم

اليورو الأوروبي سجل 50.70 جنيه للشراء و50.81 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بنحو 58.98 جنيه للشراء و59.10 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.53 جنيه للشراء و12.55 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 152.82 جنيه للشراء و153.19 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي عند مستوى 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد 

سعر الذهب بالدولار اليوم 

سعر الريال السعودي سعر الريال الريال السعودي الريال الجنيه المصري البنوك البنك المركزي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الريال السعودي مقابل الجنية المصري

مواد متعلقة

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

الأكثر قراءة

مستشارة أوباما: لدينا أمل كبير فى إنهاء الحرب على فلسطين قريباً

العثور على شخص محتجز لدى جاره بعد 26 عاما

اليوم.. بدء تشغيل 5 محطات جديدة لمترو الأنفاق

بوريل: انقسام أوروبى بشأن غزة.. والدبلوماسية الأمريكية مرهَقة فى الشرق الأوسط

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى والدولار اليوم الأربعاء 15-5-2024

مهن يهدد الذكاء الاصطناعى بمحوها.. هل أنت التالى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

موتمر اتحاد القبائل العربية

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟