سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى والدولار اليوم الأربعاء 15-5-2024

يشهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-5-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري استقرارا ملحوظا في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، وذلك رغم ارتفاع الطلب عليه مع موسم الحج ورغبة الملايين من حجاج بيت الله الحرام في توفير عملة سعودية تكفي رحلة الحج خلال الموسم الحالي 1445/2024.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-5-2024

يمكن معرفة تحديثات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-5-2024 من خلال لوحة التعاملات المالية لكافة البنوك المصرية، وذلك في إطار نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها الدستور للقراء يوميا وتهم قطاعا عريضا من المواطنين وجاءت أسعار الصرف وفقا للوحة التعاملات المالية كما يلي:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.40 جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 12.47 جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.53 جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك قناة السويس عند مستوى 12.48 جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 12.53 جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي وصل الريال السعودي إلى نحو 12.49 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

في بنك البركة سجل الريال نحو 12.46 جنيه للشراء و12.55 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل الريال نحو 12.52 جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الدولار الأمريكي في البنوك السعودية ما قيمته 3 ريالات سعودية بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال سعودي وذلك وفقا لبيان البنك المركزي السعودي.

أسعار العملات في مصر اليوم

اليورو الأوروبي سجل 50.70 جنيه للشراء و50.81 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بنحو 58.98 جنيه للشراء و59.10 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.53 جنيه للشراء و12.55 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 152.82 جنيه للشراء و153.19 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي عند مستوى 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

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