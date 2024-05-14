منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في البنوك المصرية

في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024، شهد سعر الدولار اليوم استقرارًا حيث سجل متوسط سعره نحو 47.00 جنيه للشراء، و47.10 جنيهًا للبيع وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

ويقدم موقع "الدستور" لمتابعيه خدمة إخبارية على مدار اليوم لمعرفة سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء وفقًا لآخر تحديث للبنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

وفقًا لآخر تحديث سجل متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 خلال منتصف التعاملات نحو 47.00 جنيه للشراء، 47.10 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024، في البنك الاهلي المصري مقابل الجنيه المصري، نحو 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيهًا للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري، نحو 47.02 جنيه للشراء مقابل 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 نحو 47.02 جنيه للشراء 47.12 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليسجل 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث سجل نحو:

سجل سعر الدولار نحو 47.00 جنيه للشراء، و47.10 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 50.70 جنيه للشراء، و50.81 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.53 جنيه للشراء، و12.55 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 58.98 جنيه للشراء، و59.10 جنيه للبيع.