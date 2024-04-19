تباين أداء العملات عالميًا مع تصاعد التوترات خلال الاسبوع الماضي

حقق مؤشر الدولار مكاسب بنسبة 1.67%، وهي أكبر زيادة أسبوعية له منذ نهاية سبتمبر 2022، على خلفية ارتفاع بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع، وذلك مع تصاعد التوترات الجيوسياسية التي أدت إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن، وفقًا لتقارير دولية.

وشهد المؤشر غالبية مكاسبه خلال جلستي الأربعاء والجمعة، حيث ارتفع خلال جلسة الأربعاء بعد أن تراجع المتداولون عن التوقيت المتوقع وحجم الخفض الذي سيقرره الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة هذا العام، وذلك بعد صعود بيانات التضخم على نحو مفاجئ، كما ارتفع خلال جلسة الجمعة نتيجة تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

اليورو والاسترليني

ومن ناحية أخرى، انخفض كل من اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 1.79% و1.47% على التوالي على خلفية قوة الدولار.

وسجل الجنية الاسترليني خسائر أكبر من اليورو، حيث أدت بيانات الإنتاج الإيجابية إلى ارتفاع التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل طفيف.

وأخيرًا، انخفض الين الياباني بنسبة 1.05% فقط مقابل الدولار، متفوقًا على عملات العشر دول الكبار الأخرى. وتراجع الين على خلفية قوة الدولار وسط توقعات الأسواق بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة، ومع ذلك، كان الانخفاض مدعومًا بتصريحات المسؤولين في اليابان، حيث أكد وزير المالية أنه يراقب تحركات العملة بشكل وثيق وسوف تتخذ الحكومة إجراءات التدخل في السوق لدعم العملة إذا لزم الأمر.

عملات الأسواق الناشئة

انخفضت عملات الأسواق الناشئة خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EMبنسبة 0.50% بعد تحقيقه لمكاسب خلال الأسبوعين الماضيين.

وجاء انخفاض العملات على خلفية إقبال المستثمرين خلال هذا الأسبوع على شراء الأصول منخفضة المخاطر بسبب ارتفاع معدل التضخم عما كان متوقعًا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EMتراجع بنسبة 1.37% منذ بداية العام وحتى تاريخه، متأثرًا بضعف البيانات الاقتصادية في الصين.

أنهت عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج تعاملات الأسبوع على انخفاض.

الفورنت المجري

كان الفورنت المجري (-2.54%) العملة الأسوأ أدًاء هذا الأسبوع، حيث صرح عضو بمجلس السياسة النقدية أنالبنك المركزي المجري يميل نحو اتخاذ خطوات أبسط وأكثر حذرًا نحو خفض سعر الفائدة الرئيسية المرتفع الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، نظرًا لأن البنك المركزي يواجه العديد من المخاطر.

البيزو الكولومبي

علاوة على ذلك، كان البيزو الكولومبي (-2.47%) ثاني أسوأ العملات أداءً، حيث عزف المتداولون عن شراء الأصول ذات المخاطر بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي صرح بأن البنك يحتاج إلى توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، إذ أشارت بعض مقاييس توقعات التضخم إلى أن معدل التضخم لا يزال أعلى من المعدل المُستهدف من قبل البنك المركزي.

وكان البيزو التشيلي (-2.10%) ثالث أسوأ العملات أداءً، حيث انخفضت العملة على خلفية ارتفاع البيانات الاقتصادية الواردة عن الولايات المتحدة عما كان متوقعًا، فضلًا عن تزايد التوترات في الشرق الأوسط.

البات التايلندي

ومن ناحية أخرى، كان البات التايلندي (+0.11%) العملة الأفضل أداءً هذا الأسبوع، حيث صرح المتحدث باسم الحكومة، تشايواشارونكي، أن تايلاند استقبلت 10.1 مليون سائح أجنبي في الفترة من 1 يناير إلى 9 أبريل، حيث ساهمت سياسة الإعفاء من التأشيرة وتيسير شروط ومتطلبات الدخول إلى تايلاند في جذب السياح من جميع أنحاء العالم.