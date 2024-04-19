سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 19-4-2024 فى البنوك
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة تراجع طفيف مع الراحة الأسبوعية التي تتوقف فيها حركة التداولات في البنوك، وسجل سعر الدولار اليوم على شاشات البنك المركزي المصري 48.40 جنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي، سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 19-4-2024 في البنوك
سعر الدولار اليوم في مصر 2024
سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية: 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي: 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.
البنك المصري لتنمية الصادرات: 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 48.38 جنيه للشراء، 48.48 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة: 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المتحد: 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر تراجع طفيف، ولكنه حافظ على الارتفاعات التي جسلها منذ عدة أيام، وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر للشراء: 48.28 جنيه مصري، وللبيع: 48.38 جنيه مصري.
سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري تراجع طفيف ولكنه حافظ على الارتفاعات التي جسلها منذ عدة أيام، وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.
أسعار العملات اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|48.2683
|48.4066
|يورو
|51.5312
|51.6982
|جنيــه أسترليـنى
|60.1906
|60.3969
|دولار كنـدى
|35.1017
|35.2048
|كرون دانمركى
|6.9071
|6.9279
|كرون نرويجى
|4.3885
|4.4018
|كرون ســويدى
|4.4303
|4.4437
|فرنك سويسرى
|53.1063
|53.2877
|100 ين يابانى
|31.2618
|31.3534
|ريـــال سعـــودى
|12.8671
|12.9046
|دينــار كويتى
|156.5475
|157.0979
|درهم إماراتى
|13.1421
|13.1805
|دولار أســـترالى
|31.1137
|31.2126
|دينــار البحــرين
|128.0156
|128.3994
|ريـــال عمـــانى
|125.3722
|126.0588
|ريـــال قطــــرى
|13.2296
|13.2784
|دينـار أردنـى
|67.9835
|68.3709
|يوان صينى
|6.6685
|6.6882
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