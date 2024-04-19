سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 19-4-2024 فى البنوك

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة تراجع طفيف مع الراحة الأسبوعية التي تتوقف فيها حركة التداولات في البنوك، وسجل سعر الدولار اليوم على شاشات البنك المركزي المصري 48.40 جنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي، سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 19-4-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية: 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 48.38 جنيه للشراء، 48.48 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المتحد: 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر تراجع طفيف، ولكنه حافظ على الارتفاعات التي جسلها منذ عدة أيام، وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر للشراء: 48.28 جنيه مصري، وللبيع: 48.38 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري تراجع طفيف ولكنه حافظ على الارتفاعات التي جسلها منذ عدة أيام، وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

العملة شراء بيع دولار أمريكى 48.2683 48.4066 يورو 51.5312 51.6982 جنيــه أسترليـنى 60.1906 60.3969 دولار كنـدى 35.1017 35.2048 كرون دانمركى 6.9071 6.9279 كرون نرويجى 4.3885 4.4018 كرون ســويدى 4.4303 4.4437 فرنك سويسرى 53.1063 53.2877 100 ين يابانى 31.2618 31.3534 ريـــال سعـــودى 12.8671 12.9046 دينــار كويتى 156.5475 157.0979 درهم إماراتى 13.1421 13.1805 دولار أســـترالى 31.1137 31.2126 دينــار البحــرين 128.0156 128.3994 ريـــال عمـــانى 125.3722 126.0588 ريـــال قطــــرى 13.2296 13.2784 دينـار أردنـى 67.9835 68.3709 يوان صينى 6.6685 6.6882

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