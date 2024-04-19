الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 19-4-2024 فى البنوك

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة تراجع طفيف مع الراحة الأسبوعية التي تتوقف فيها حركة التداولات في البنوك، وسجل سعر الدولار اليوم على شاشات البنك المركزي المصري 48.40 جنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي، سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 19-4-2024 في البنوك 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية: 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 48.38 جنيه للشراء، 48.48 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المتحد: 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر تراجع طفيف، ولكنه حافظ على الارتفاعات التي جسلها منذ عدة أيام، وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر للشراء: 48.28 جنيه مصري، وللبيع: 48.38 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري تراجع طفيف ولكنه حافظ على الارتفاعات التي جسلها منذ عدة أيام، وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى48.268348.4066
يورو51.531251.6982
جنيــه أسترليـنى60.190660.3969
دولار كنـدى35.101735.2048
كرون دانمركى6.90716.9279
كرون نرويجى4.38854.4018
كرون ســويدى4.43034.4437
فرنك سويسرى53.106353.2877
100 ين يابانى31.261831.3534
ريـــال سعـــودى12.867112.9046
دينــار كويتى156.5475157.0979
درهم إماراتى13.142113.1805
دولار أســـترالى31.113731.2126
دينــار البحــرين128.0156128.3994
ريـــال عمـــانى125.3722126.0588
ريـــال قطــــرى13.229613.2784
دينـار أردنـى67.983568.3709
يوان صينى6.66856.6882

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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