عاجل.. حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، حقيقة وجود عروض للحكومة تخص منطقة "رأس جميلة".

وقال متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل الزوايا" المذاع على قناة "أون": "أي صفقات جديدة بيتم الإعلان عنها بكل شفافية".

وتابع "الحكومة لديها عروض لفرص استثمارية كبيرة والحكومة تقوم بدراستها، ولدينا مجموعة مشكلة من القانونيين والفنيين لدراسة كافة العروض المقدمة".

وواصل: "سيتم الإعلان تباعًا عن أي صفقات جديدة، والدولة حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية ونحن نطمئن المواطن أنه سيتم تجاوز كافة الصعوبات الاقتصادية".

الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانخفاضات في أسعار السلع

وحول انخفاض الأسعار للسلع، أكد أنه تم استعراض اليوم من قبل رئيس الوزراء أننا شهدنا عددًا من الانخفاضات التي شهدها بعض السلع بواقع متوسط 22% من الأسعار.

واستطرد "الأسعار بدأت بالفعل تنخفض، بصورة ملموسة في السلاسل التجارية، مقارنة بما قبل تحرير سعر الصرف، بنسب تراوحت بين 10 و35%، وأسعار الجملة شهدت انخفاضًا بدرجة كبيرة بين 30 و40% من أسعار السلع"، مؤكدًا أنه خلال الفترة المقبلة ستنخفض الأسعار بشكل أكبر.