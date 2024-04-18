الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عاجل.. حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، حقيقة وجود عروض للحكومة تخص منطقة "رأس جميلة".

وقال متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل الزوايا" المذاع على قناة "أون": "أي صفقات جديدة بيتم الإعلان عنها بكل شفافية".

وتابع "الحكومة لديها عروض لفرص استثمارية كبيرة والحكومة تقوم بدراستها، ولدينا مجموعة مشكلة من القانونيين والفنيين لدراسة كافة العروض المقدمة".

وواصل: "سيتم الإعلان تباعًا عن أي صفقات جديدة، والدولة حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية ونحن نطمئن المواطن أنه سيتم تجاوز كافة الصعوبات الاقتصادية".

الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانخفاضات في أسعار السلع 

وحول انخفاض الأسعار للسلع، أكد أنه تم استعراض اليوم من قبل رئيس الوزراء أننا شهدنا عددًا من الانخفاضات التي شهدها بعض السلع بواقع متوسط 22% من الأسعار.

واستطرد "الأسعار بدأت بالفعل تنخفض، بصورة ملموسة في السلاسل التجارية، مقارنة بما قبل تحرير سعر الصرف، بنسب تراوحت بين 10 و35%، وأسعار الجملة شهدت انخفاضًا بدرجة كبيرة بين 30 و40% من أسعار السلع"، مؤكدًا أنه خلال الفترة المقبلة ستنخفض الأسعار بشكل أكبر.

المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء رأس جميلة منطقة رأس جميلة عرض استثماري

مواد متعلقة

عاجل.. الحكومة عن "صفقة رأس جميلة": لا يوجد اتفاق معلن.. وما يتردد "تكهنات"

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

مدبولى: الانخفاضات فى الأسعار تصل إلى 30% الفترة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين