الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عاجل.. الحكومة عن "صفقة رأس جميلة": لا يوجد اتفاق معلن.. وما يتردد "تكهنات"

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة تدرس عددًا من العروض والصفقات لفُرص استثمارية كبرى جديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أنه بمجرد إبرام صفقات جديدة، سيتم الإعلان عنها كما تم في صفقة رأس الحكمة.

وعن رأس جميلة، قال إن كل ما يثار في إطار تكهنات، ولا يوجد صفقة محددة في هذا الشأن ولكن هناك دراسات يتم بحثها استثماريًا ومنها رأس جميلة، وما يتردد يأتي في إطار التكهنات، وعندما يكون هناك اتفاق رسمي سيتم إعلانه، ولكنه حتى الآن لا يوجد اتفاق معلن.

مواد متعلقة

سارة حازم: كأس مصر "قمة بروح مختلفة" بين الأهلى والزمالك فى السعودية

خالد أبوبكر يوجه رسالة لمحافظ البنك المركزى لتشجيع المواطنين على فتح "حسابات دولارية"

سهر الدماطى: التضخم من أصعب المشكلات أمام الدولة

رئيس "البنك الزراعى": إقبال على إيداع الدولار.. وتوقعات بانخفاض أسعار السلع خلال أسبوع

أشهر أم عروس على السوشيال ميديا.. "نهى وسعيد" حكاية حب وجبر خواطر

أحمد فايق: صوت محمد رفعت وابتهال النقشبندى جزء من مزاج المصريين

سعر الكيلو وصل لـ280 جنيهًا.. بشرى من الغرف التجارية عن اللحوم

عالم أزهرى يكشف عن فوائد إخراج الزكاة

الأكثر قراءة

عاجل.. الحكومة عن "صفقة رأس جميلة": لا يوجد اتفاق معلن.. وما يتردد "تكهنات"

عاجل.. تقرير: مليارات الدولارات الخليجية تتجه إلى مصر مع احتدام الحرب بالمنطقة

الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 43 مليون جنيه

بعد قرارات البنك المركزى.. الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار المواد البترولية

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح سبارتا براغ بخماسية فى الدورى الأوروبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة