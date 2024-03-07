الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سارة حازم: كأس مصر "قمة بروح مختلفة" بين الأهلى والزمالك فى السعودية

الإعلامية سارة حازم
الإعلامية سارة حازم

علقت الإعلامية سارة حازم، علي مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك، والتي ستقام مساء غدًا في المملكة العربية السعودية.

أضافت سهر الدماطي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على قناة ON: "كأس مصر قمة بروح مختلفة بين الأهلي والزمالك في السعودية".

وأشارت إلى أنه سيتم إذاعة المباراة حصريًا علي فضائية أون تايم سبورت، وإم بي سي مصر في بث مشترك.

وأوضحت أن المباراة بروح مختلفة بعد زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك لأول مرة، وتم وصف هذا اللقاء بالتاريخي، مشيرة إلى أن الخطيب دعي مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب لزيارة النادي الأهلي.

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