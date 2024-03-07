الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أشهر أم عروس على السوشيال ميديا.. "نهى وسعيد" حكاية حب وجبر خواطر

برنامج مصر تستطيع
برنامج "مصر تستطيع"

استعرض الإعلامي أحمد فايق، في حلقة برنامج "مصر تستطيع" المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، قصة المهندس سعيد وزوجته نهى، بعد الفيديو المنتشر لهما على السوشيال ميديا، وهما يرقصان في حفل زفاف ابنتهما.

وقال فايق، إن الأسرة تُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن قررا "سعيد" و"نهى" إقامة حفل زفاف ابنتهما وابنهما في مصر، لافتًا إلى أن الحفل كان مليء بالسعادة والفرحة، ولمسنا هذا في مشاهد علاقة "سعيد ونهى"، فالناس شعرت بنوع من السعادة عند مشاهدة فيديو الحفل، حيث شاهدوا العلاقة السوية بين الزوجين.

برنامج "مصر تستطيع" يرأس تحريره شيماء البرديني، ومن إخراج سامي أبوالخير، ويذاع يومي الخميس والجمعة، على شاشة "dmc"، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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