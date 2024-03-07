عالم أزهري يكشف عن فوائد إخراج الزكاة

كشف الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف، عن فضل إخراج الزكاة.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن الزكاة من أركان الإسلام، وقد قرنها القرآن الكريم بأعظم عبادة وأهم ركن في الدين وهو الصلاة في كثير من الآيات؛ تعظيما لقدرها وبيانا لفضلها وأهميتها، مثل قوله تعالى: “وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ”.

وأضاف أن الزكاة تعمل على تطهير الغني من البخل وتزكية نفسه، كما أنها تعمل على تطهير الفقير من الحسد، فالفقير إذا أخذ حقه من مال الغني لم يحسده، بل يدعو له بالركة ويتمنى زيادة ماله، قال الله تعالى: “خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ”.