كيف تنعكس قرارات البنك المركزى على أسعار السلع؟.. اتحاد الغرف التجارية يوضح

علق أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على قرار الدولة المصرية بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق.

وقال "الوكيل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن قرار البنك المركزي يعد الحل الوحيد للأزمة الحالية، متابعًا: البيان الخاص بالبنك أكد أن القرار سيساهم في تقليل التضخم.

وتابع: القرارات ستعيد الثقة في الجهاز المصرفي وفي الاقتصاد بشكل عام، متوقعًا أن تزيد تدفقات الاستثمار المباشر، ما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.