الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

اكتشافات جديدة قادمة بشأن الغاز والزيت الخام.. أستاذ هندسة البترول يوضح (فيديو)

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

أعلن الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، عن تفاصيل قرار جديد لرئيس الجمهورية نشر في الجريدة الرسمية، يتعلق بالبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في 3 مناطق مختلفة.

وأكد أستاذ هندسة البترول في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، الذي يبث على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن القرار يشمل 3 اتفاقيات للتنقيب عن الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط.

وبين أن القرار يمنح الجانب الإيطالي حق البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة شمال الفيروز بالقرب من شمال دمياط، وأن الاتفاقية الثانية تخول شركة "بي بي" البريطانية للتنقيب عن الغاز في منطقة شمال الطابية بالقرب من دمياط، في حين تسمح الاتفاقية الثالثة لشركة إيني الإيطالية بالبحث والتنقيب عن الغاز في منطقة شمال شرق العريش.

وأشار إلى أن الدراسات الحديثة توضح أن الاحتياطات الثانية عالمية من الغاز الطبيعي في منطقة حوض البحر المتوسط، وأن آخر تقييم يدل على أن منطقة حوض المتوسط تضم حوالي 358 تريليون قدم مكعب من الغاز.

لدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول الجامعة الأمريكية الزيت الخام عزة مصطفى صالة التحرير الغاز الطبيعي البحر المتوسط تريليون حوض البحر المتوسط

الأكثر قراءة

عاجل.. هل تنخفض الأسعار بعد قرارات البنك المركزى؟.. "الغرف التجارية" تكشف (فيديو)

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

فايننشال تايمز: الإجراءات الاقتصادية تؤكد انتهاء الأزمة فى مصر

عاجل| عودة محمد صلاح إلى قائمة ليفربول لمواجهة سبارتا براغ فى الدورى الأوروبى

9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟