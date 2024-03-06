اكتشافات جديدة قادمة بشأن الغاز والزيت الخام.. أستاذ هندسة البترول يوضح (فيديو)

أعلن الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، عن تفاصيل قرار جديد لرئيس الجمهورية نشر في الجريدة الرسمية، يتعلق بالبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في 3 مناطق مختلفة.

وأكد أستاذ هندسة البترول في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، الذي يبث على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن القرار يشمل 3 اتفاقيات للتنقيب عن الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط.

وبين أن القرار يمنح الجانب الإيطالي حق البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة شمال الفيروز بالقرب من شمال دمياط، وأن الاتفاقية الثانية تخول شركة "بي بي" البريطانية للتنقيب عن الغاز في منطقة شمال الطابية بالقرب من دمياط، في حين تسمح الاتفاقية الثالثة لشركة إيني الإيطالية بالبحث والتنقيب عن الغاز في منطقة شمال شرق العريش.

وأشار إلى أن الدراسات الحديثة توضح أن الاحتياطات الثانية عالمية من الغاز الطبيعي في منطقة حوض البحر المتوسط، وأن آخر تقييم يدل على أن منطقة حوض المتوسط تضم حوالي 358 تريليون قدم مكعب من الغاز.