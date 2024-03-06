الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محافظ البنك المركزى: وضع التضخم على مسار نزولى لتحقيق المعدلات المستهدفة (فيديو)

حسن عبد الله
حسن عبد الله

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إنه يتوجه بالشكر لرؤساء البنوك وفريق العمل في البنك المركزي ومجلس الإدارة أيضا، بسبب الجهد الذي بذله الجهاز المصرفي في الفترة الطويلة التي شهدت صدمات خارجية ومشكلات داخلية، حتى نصل إلى هذه اللحظة التي نعرض فيها الخطة التي سننفذها بكفاءة وبما يعود على مصلحة المواطن من نتئاج طيبة.

وأضاف عبدالله، خلال مؤتمر للبنك المركزي بثته قناة إكسترا نيوز، أنه فيما يتعلق بقرار رفع سعر العائد من قبل لجنة السياسة النقدية، فإن الهدف احتواء التضخم والتعجيل بوضعه على مساره النزولي حتى يتقارب من المعدلات الوحدية المستهدفة على المدى المتوسط.

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