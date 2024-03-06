الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نائب محافظ البنك المركزى: نهدف إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط (فيديو)

رامي أبو النجا
رامي أبو النجا

قال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن القرارات التي صدرت اليوم، من خلال الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي تهدف إلى استعادة الثقة، فالتضخم والغلاء وغيرهما هي مؤشرات سيئة للغاية، وتنعكس على حالة من عدم الثقة، وبالتالي تساعد في تغذية التضخم، وهذه أكبر مشكلة يمكن أن تواجه اقتصاد أي دولة.

وأضاف أبوالنجا، خلال مؤتمر البنك المركزي، الذي بثته قناة إكسترا نيوز، أن العوامل التي تؤدي إلى زيادة الأسعار تكون مدفوعة بحالة من عدم الثقة وعدم الاستقرار، ولذلك، نهدف في البنك المركزي خلال الفترة القادمة إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط، من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم.

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