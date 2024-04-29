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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 للعاملين بالقطاع الخاص

عيد العمال
عيد العمال

تصدر موعد إجازة عيد العمال وعيد شم النسيم 2024 للقطاع الخاص قائمة بحث الكثير من المصريين خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع اقترابها وإعلان وزارة العمل عن تحديد عدد أيامها.

موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 للقطاع الخاص 

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وحدد الوزير، في بيان صحفي لوزارة العمل، يومي الأحد والإثنين الموافقين 5 و6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ وذلك بمناسبة عيد العمال وشم النسيم، بعد ترحيل إجازة عيد العمل من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 إلى مطلع الأسبوع التالي.

قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 

وأوضحت وزارة العمل، أن قرار الوزير يأتي في ضوء نص قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 1354 ورقم 1355 لسنة 2024.

ونص قرار  رئيس مجلس الوزراء بشأن إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 في مادته الأول "يكون يومى الأحد والإثنين الموافقين 5 و6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.

وزير العمل: 5 و6 مايو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال وشم النسيم

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الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

  1. وقفة عرفات (عيد الأضحى): توافق يوم السبت الموافق 9 ذو الحجة 15 يونيو 2024.
  2. عيد الأضحى المبارك: توافق يوم الأحد الموافق 10 ذو الحجة 16 يونيو 2024.
  3. عيد الجلاء 1956: توافق يوم الثلاثاء الموافق 12 ذو الحجة 18 يونيو 2024.
  4. ثورة 30 يونيو 2013: توافق يوم الأحد الموافق 24 ذو الحجة 30 يونيو 2024.
  5. رأس السنة الهجرية: يوافق يوم الإثنين الموافق 8 يوليو.
  6. عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢: توافق يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو.
  7. المولد النبوي الشريف: توافق يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر.
  8. عيد القوات المسلحة (٦ اكتوبر ١٩٧٣): يوافق يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر.

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