رسميا.. موعد شم النسيم 2024 وجدول الإجازات الرسمية في مصر

مع قرب شهر رمضان يشغل بال المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية معرفة موعد شم النسيم 2024 وجدول الإجازات الرسمية في مصر عبر جوجل، حيث يترقب الكثير من الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص، معرفة موعد إجازة شم النسيم وذلك طبقا لتقويم العام الجديد.

موعد شم النسيم 2024

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد شم النسيم 2024 وجدول الإجازات الرسمية في مصر.

ويكون موعد شم النسيم 2024 وجدول الإجازات الرسمية بمصر طبق قانون العمل، فإن إجازة شم النسيم 2024، سوف يصادف عيد شم النسيم، في يوم 6 مايو المُقبل.

وستكون إجازة شم النسيم مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وبذلك سيتبقى عدد 9 إجازات رسمية، وننشرها في السطور الآتية:

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2024

إجازات شهر أبريل 2024

وتكون إجازة عيد الفطر المبارك خلال الفترة من يوم الأربعاء 10 أبريل وإلى يوم الجمعة 12 من الشهر نفسه.

وتكون إجازة عيد تحرير سيناء في يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024.

إجازات شهر مايو 2024

وتكون إجازة عيد العمال في يوم الأربعاء الموافق 1 من مايو 2024.

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إجازات شهر يونيو 2024

وتكون إجازة عيد الأضحى المبارك في الفترة من يوم الإثنين 17 يونيو وإلى يوم الأربعاء 20 من الشهر نفسه.

وتكون إجازة ثورة 30 يونيو، في يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024.

إجازات شهر يوليو 2024

وتكون إجازة عيد رأس السنة الهجرية في يوم الإثنين 8 من يوليو 2024.

وتكون إجازة المولد النبوي الشريف في يوم الإثنين 16 من يوليو 2024.

وتكون إجازة ثورة 23 من يوليو 1952 في يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

إجازات شهر أكتوبر 2024

وتكون إجازة انتصارات أكتوبر 1973 في يوم الأحد 6 من أكتوبر 2024.