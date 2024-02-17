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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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موعد أول أيام عيد الفطر 2024 فليكًا.. وموعد إجازة عيد الأضحى

عيد الفطر 2024
عيد الفطر 2024

زاد البحث عن موعد أول أيام عيد الفطر 2024 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك من قبل أكثر من 6 ملايين موظف في الهيكل الإداري للدولة حيث يحصل موظفي القطاع العام والقطاع الخاص على اجازة رسمية خلال أيام العيد مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري.

موعد أول أيام عيد الفطر 2024

أكدت كافة الحسابات الفلكية التي أجرها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد أول أيام عيد الفطر 2024 سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل 2024 ويستمر لمدة 3 أيام حتى يوم الجمعة الموافق 12 ابريل 2024 ويحصل كافة موظفي الدولة على اجازة رسمية خلال تلك الفترة مدفوعة الأجر فيما عدا الهيئات التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها في المجتمع مثل هيئة الإسعاف وأقسام الشرطة فإنها تعمل بنظام الشفتات.

يذكر أن غرة شهر رمضان 1445 المبارك سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس المقبل 2024 وفقا لحسابات الفلكية التي أجرها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان والتي لا يمكن الاعتداد بها رسميا إلا عقب الرؤية الشرعية للهلال وإعلانها من قبل دا ر الإفتاء المصرية.

تعرف على إجازات شهر رمضان 2024 وموعد عيد الفطر

تاريخ عيد الفطر 2024

إجازة عيد الفطر المبارك 1445

يبحث موظفي الدولة والقطاع الخاص في كافة محافظات الجمهورية عن توقيت اجازة عيد الفطر المبارك 1445 والتي تعد أطول الاجازة رسمية مدفوعة الأجر وفقا للقانون وفقا لأجندة الاجازات الرسمية كما يلي:-

  • يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل 2024 (أول أيام عيد الفطر 1445).
  • يوم الخميس الموافق 11 ابريل 2024 (ثان أيام عيد الفطر 1445).
  • يوم الجمعة الموافق 12 ابريل 2024 (ثالث أيام عيد الفطر 1445).

فيما جاءت اجازة عيد الأضحى كما يلي:-

  • يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 (وفقة عرفات 1445).
  • يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 (أول أيام عيد الأضحى 1445).
  • يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 (ثان أيام عيد الأضحى 1445).
  • يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 (ثالث أيام عيد الأضحى 1445).
  • يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 (رابع أيام عيد الأضحى 1445).
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موعد إجازة عيد شم النسيم 2024 للموظفين وحكم الاحتفال به

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تعرف على إجازات شهر رمضان 2024 وموعد عيد الفطر

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