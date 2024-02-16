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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إجازة عيد الفطر 2024 للعاملين فى الدولة والقطاع العام

عيد الفطر
عيد الفطر

يكثف ملايين المسلمين في مصر والوطن  العربي عن موعد عيد الفطر لعام 2024، بعد اقتراب نهاية الإسبوع الأول من شهر شعبان 2024، مما دفع المسلمين إلى التساؤل عن تحديد موعد عيد الفطر بناءً على الرؤية الفلكية.

 

موعد عيد الفطر 2024

بالنسبة لموعد عيد الفطر في مصر لعام 2024، أعلن مركز الفلك الدولي نتائج استطلاع هلال شهر شوال 1445، حيث من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024، وذلك بناءً على التوقعات الفلكية. ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية بتحري رؤية هلال شهر شوال 1445 هـ يوم 29 رمضان 1445 هـ لتحديد اليوم الفعلي لعيد الفطر.

 

إجازة عيد الفطر 2024 للعاملين في الدولة والقطاع العام

أما بالنسبة لإجازة عيد الفطر لعام 2024 في مصر، فقد حُددت وفقًا لأجندة العطلات الرسمية التي نُشرت عبر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء. فستبدأ إجازة عيد الفطر يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 إبريل 2024، حيث ستمنح إجازة عيد الفطر لعام 2024 موظفي القطاع الخاص والحكومي والجهاز الإداري للدولة مدة ثلاثة أيام كاملة.

 

موعد غرة شهر رمضان 2024

أفصح "الفلك الدولي" عن حساباته الفلكية لرؤية هلال شهر رمضان 2024، حيث أكد أن بداية شهر رمضان فلكيًا ستكون يوم الاثنين، 11 مارس المقبل، ومن المُتوقع أن يكون مدته 30 يومًا في هذا العام.

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الإجازات الرسمية في عام 2024

بعد انقضاء إجازة عيد الفطر 2024، يتبقى عشرة أيام عطل رسمية في العام الحالي وفقًا للجدول التالي:

  • إجازة يوم الخميس 25 إبريل 2024 بمناسبة عيد تحرير سيناء.
  • إجازة يوم الأربعاء 1 مايو 2024 بمناسبة عيد العمال.
  • إجازة يوم الاثنين 6 مايو 2024 بمناسبة شم النسيم.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024

  • إجازة يوم الأحد 16 يونيو 2024 بمناسبة وقفة عيد الأضحى.
  • إجازة من الاثنين 17 يونيو حتى الخميس 20 يونيو 2024 بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
  • إجازة يوم الأحد 30 يونيو 2024 بمناسبة ثورة 30 يونيو.
  • إجازة يوم الاثنين 8 يوليو 2024 بمناسبة رأس السنة الهجرية.
  • إجازة يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952.
  • إجازة يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بمناسبة المولد النبوي الشريف.
  • إجازة يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

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