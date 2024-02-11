عيد الفطر هو أول الأعياد الدينية للمسلكين، ويتم الاحتفال به في شهر شوال بعد الانتهاء من صيام شهر رمضان، ويطلق عليه المصريون عيد الفطر أو العيد الصغير لقلة أيام الاحتفال به مقارنة بعيد الأضحى، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي ميعاد أول أيام عيد الفطر 2024 وكيفية صلاة العيد.

ميعاد أول أيام عيد الفطر 2024

وفق الحسابات الفلكية، فمن المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجريًا يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 ميلاديًا، ولكن تحديد أول أيام عيد الفطر 2024 رسميًا يكون يوم 29 رمضان بعد استطلاع مولد هلال شهر شوال.

كيفية صلاة العيد

صلاة العيد هي صلاة جهرية تؤدى في صبيحة يوم العيد، عدد ركعاتها ركعتان، ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح.

وتكون صلاة العيد كالتالي:

1. التكبيرات:

يكبر المصلي سبع تكبيرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة.

يكبر المصلي خمس تكبيرات في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام وقبل القراءة.

يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة.

2. القراءة:

يقرأ المصلي سورة "ق" أو "الأعلى" في الركعة الأولى.

يقرأ المصلي سورة "الغاشية" أو "القمر" في الركعة الثانية.

3. الركوع والسجود:

يركع المصلي ويسجد كما في صلاة الفجر.

4. الخطبة:

بعد الصلاة، يلقي الإمام خطبتين يذكر فيها الناس ويعظهم.

5. التسبيح:

يستحب التسبيح بعد صلاة العيد.

ما يستحب قبل صلاة العيد

ووفق السنة النبوية لابد أن يقوم المسلم ببعض الخطوات قبل أداء صلاة العيد وهي يستحب التطيب لصلاة العيد، و يستحب لبس الزي الجديد لصلاة العيد، و يستحب المشي إلى المصلى لصلاة العيد، و يستحب التكبير في الطريق إلى المصلى.