الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد عيد الفطر 2024.. أول أيام شهر رمضان المبارك 1445

عيد الفطر 2024
عيد الفطر 2024

زاد البحث عن موعد عيد الفطر 2024 وذلك عقب استطلاع اللجنة الشرعية بدار الافتاء المصرية هلال شهر شعبان 1445 هـ والتي أكدت أن اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 هو غرة الشهر وبذلك لم يعد هناك سوى أيام قليلة تفصلنا على الشهر الكريم حيث صلاة التراويح والقيام والصيام.

موعد عيد الفطر 2024 في مصر

أكدت كافة الحسابات الفليكية التي قام بها خبراء مركز أبحاث الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد عيد الفطر 2024 سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 ابريل 2024 ويستمر لمدة 3 أيام حيث ينتهي يوم يوم الجمعة الموافق 12 ابريل 2024 وفقا لكافة الحسابات الفلكية.

يذكر أن الدولة تمنح كافة العاملين في القطاعين العام والخاص اجازات رسمية خلال فترة العيد حيث يتم تعطيل كافة المؤسسات والهيئات الحكومية طوال مدة الاجازة والتي يحصل علها الموظفين بأجر كامل وفقا لقانون العمل المصري الذي يضع قواعد تحكم العلاقة بين العاملين والمؤسسات.

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أول أيام شهر رمضان المبارك 1445

وفقا لكافة الأبحاث والحسابات الفلكية فأن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون يوم 11 مارس المقبل حيث يتم استطلاع هلال الشهر الكريم يوم 10 مارس 2024 والذي ينتظره الملايين من المسلمين في كافة انحاء الجمهورية للاستمتاع بأداء أول صلاة تراويح في المساجد وقيام الليل والتهجد والاعتكاف في المساجد والتقرب من الله سبحانه وتعالي يكافة الأعمال الصالحة طمعا في رضا الله عز وجل.

ويذكر أن الحسابات الفلكية لا يمكن اعتبارها مواعيد نهائية إلا عقب استطلاع اللجنة الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية حيث يتم تجميع كافة قرارات اللجان الشرعية في كافة المحافظات ووضعها على مكتب الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية وإبداء الرأي الشرعي في الرؤية وإعلانها بشكل رسمي.

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ضوابط صلاة التراويح في المساجد خلال رمضان 2024

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن ضوابط صلاة التراويح في المساجد خلال رمضان 2024 ستكون مثل ضوابط صلاة الجمعة في المساجد الكبرى بكافة محافظات الجمهورية وأن الاعتكاف في المساجد سيكون وفقا لضوابط العام الماضي.

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